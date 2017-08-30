Поборы в школах – вне закона

С вопросом сбора денег на различные нужды сталкивается едва ли не каждый родитель, отправляющий ребенка в детский сад или школу. Однако такие сборы выходят за рамки компетенции родительских комитетов.

Постановление Министерства образования №126 с официальным запретом родительским комитетам собирать деньги в школах и детсадах было обнародовано еще в январе текущего года. Тогда чиновники уточняли, что данного права комитеты не имели и ранее. Тем не менее, в преддверии нового учебного года, многие родители задаются вопросом – какая незапланированная нагрузка ляжет на их кошельки.

В частности, такую тему подняла мать школьницы на онлайн-конференции «Белтелерадиокомпании» с замминистра образования Раисой Сидоренко.

Женщина рассказала, что «официальные» взносы в попечительский совет она переводит четыре раза в год. При этом у школы не хватает денег на текущие нужды (туалетная бумага, жидкое мыло т.д.). Соответственно, эти расходы покрываются за счет дополнительных сборов с родителей.

По словам чиновницы, подобные ситуации возникают, когда руководители учебных заведений «не продумывают свою работу детально». Сидоренко напомнила, что любые взносы должны проходить через расчетный счет попечительского совета. Иные варианты исключены.

При этом попечительский совет не может устанавливать строгую периодичность сборов с фиксированными суммами. Как и обязывать родителей платить взносы, если семья находится в сложной жизненной ситуации. Детям из таких семей от попечительского совета должна организовываться помощь.

Замминистра подчеркнула, что спорные ситуации, когда родители соглашаются сдавать деньги «неофициальным» способом, не желая навредить ребенку, должны решаться в правовом поле. «Мы же не говорим, что я могу совершить какой-то противоправный поступок, и это нормально, потому что мне так хочется. Так не должна вести себя школа и так не должен вести себя родитель», – констатировала Сидоренко.

Егор Коренищев