Победу «студентам» принесли резервисты

«Энергетик-БГУ» Минск – «Белшина» – 3:1 (1:1).

16 сентября бобруйская «Белшина» в матче 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге играла на выезде со столичным «Энергетиком-БГУ». На эту встречу главком бобруйчан Эдуард Градобоев выставил следующий состав: Сакович / Кондратьев, Волкорезов, Ижаковский, Чмыриков / Градобоев / Турлин (к) (Гомза, 62), Шкурко, Шеряков, Шокуров (Кротов, 72) / Верас.

Гости с первых минут выиграли борьбу за инициативу и большую часть времени первого тайма имели игровое превосходство. И дело здесь не столько в быстром голе, проведенном уже на самом старте Шокуровым. Кирилл дебютировал в «основе», а его забитый мяч оказался третьим подряд за «Белшину». Бобруйские футболисты создали россыпь опасных моментов, однако больше ни один из них не смогли реализовать: где-то не хватило мастерства, где-то выручил вратарь, а где-то элементарно не повезло.

Фактически, хозяева поля использовали первую же представившуюся им возможность у ворот соперника и за пять минут до перерыва сравняли счет. Сакович не добрался до мяча в ходе флангового прострела, который благополучно замкнул вышедший на замену Юдчиц.

После антракта наши земляки продолжали мчаться вперед, но и минчане уже отвечали опасными контрвыпадами. Два из них завершились голами, причем, дубль записал на свой счет еще один «резервист» хозяев – Харнавцов. Свой второй мяч вышедший во втором тайме форвард забил на последней минуте поединка, подведя под ним черту – 3:1 (Шокуров, 6)… Странно, но в нашей команде для того, чтобы исправить положение дел, использовали лишь две из пяти возможных замен.

Очередное поражение (уже шестое в сезоне) еще более осложнило «Белшине» задачу выхода в высшую лигу. Бобруйский клуб с 34-мя набранными очками опустился на шестое место в турнирной таблице первенства. Отставание от лидера – «Смолевичи-СТИ» – увеличилось до 9-ти баллов, а от идущего вторым минского «Торпедо» «шинников» отделяет семь пунктов. И уже сейчас можно понять, что даже при победных результатах в оставшихся восьми турах, не все будет зависеть только от них.

Теперь наша дружина примет 23 сентября на своем поле ФК «Барановичи». Начало игры – в 16.00.

Семен Портовцев

Фото fcbelshina.by