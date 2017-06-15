Пляж у санаторно-оздоровительного коплекса «Шинник» откроют уже этим летом

1 июля, по распоряжению председателя Бобруйского горисполкома, должен быть открыт пляж у СОК «Шинник», который сейчас находится на реконструкции. Хотя изначально на работы отводилось четыре месяца.
Реконструкция производится работниками «Белшины». Здесь предполагается создание мини-городка для отдыха и развлечений.
Будут оборудованы три волейбольные площадки с трибунами, произведена очистка озера и прилегающей территории, обустройство душевой кабины.
В завершение здесь откроют лыжероллерную трассу в 1200 метров, однако это произойдет в следующем году.
Вход на новый пляж будет платным, а пока на его посещение действует запрет.
Елена Широкая