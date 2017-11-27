Питание в детсадах и школах подорожает…

С 1 декабря в Беларуси подорожает питание в детских садах и школах. Так, увеличиваются денежные нормы расходов на питание на 10% обучающимся в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, специального образования.

В последний раз нормы на питание детей повышались на 5% весной текущего года. В конце августа в Минобразования рассказывали, что в ближайшее время стоимость завтраков, обедов и ужинов в детских садах повышать не будут. Сейчас стоимость питания в среднем составляет от 41 рубля до 77 рублей в месяц.

По словам специалистов, цена зависит от многих факторов. Например, возраста ребенка, режима работы детского сада. Дороже всего сейчас обходится питание в санаториях, где дети кушают фактически пять раз в день.

Кстати, с 1 апреля 2014 года родители оплачивают 100% стоимости питания своих детей в учреждениях дошкольного образования. До принятия этого постановления родители возмещали 60% стоимости питания в детских садах, 40% стоимости дотировало государство.

Подготовила Елена Широкая