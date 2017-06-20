Первое домашнее поражение

«Белшина» – «Гранит» Микашевичи – 1:2 (0:1).

17 июня в матче 11-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге футболисты бобруйской «Белшины» принимали микашевичский «Гранит». Главный тренер нашей команды Владимир Гольмак выставил на эту встречу следующий состав: Сакович / Кондратьев, Волкорезов, Ижаковский, Лютько (Шугунков, 56) / Монастырский (Бубнов, 69) / Водянович (Затенко, 53), Градобоев (Шокуров, 73), Шеряков, Турлин (к) / Верас.

Начало игры было оптимистичным для немногочисленных бобруйских болельщиков, посетивших в этот жаркий день стадион «Спартак». Первый опасный момент белшиновцы создали уже на пятой минуте, когда мяч после дальнего удара слету Монастырского вратарь Охремчук перевел из-под перекладины на угловой. Затем опасно, но неточно пробивали Верас и Турлин.

Увы, первый по-настоящему острый выпад гостей обернулся для бобруйчан пропущенным голом. Забелин мощно выстрелил метров с 30-ти, Сакович кончиками пальцев перекинул мяч через перекладину, но подача Сенкевичем корнера закончилась тем, что мяч угодил в ногу Монастырского и оказался в сетке. Однако гол на 26-й минуте в протоколе почему-то записали на счет не попавшего по мячу Красия.

После перерыва, скорее, микашевичцы заиграли активнее, нежели хозяева поля, которым надо было отыгрываться. Закономерный исход такого дебюта второго тайма – второй пропущенный гол спустя десять минут после возобновления игры: точная подача с фланга Цеслюкевича и Сенкевич головой отправил мяч в дальний угол. Отыграть один гол «шинники» смогли лишь в компенсированные к основному времени минуты, когда Шеряков уверенно реализовал пенальти, назначенный за снос Нахимовым «резервиста» Шугункова.

Кстати, одиннадцатиметровый удар в ворота соперников «красно-черных» назначается в четвертом поединке кряду, и во всех случаях пробивается результативно. Правда, в последнем – очков нашему клубу это не добавило… В итоге, бобруйская дружина потерпела первое в сезоне домашнее поражение – 1:2 (Шеряков, 94+ (с пенальти). Оно опустило «Белшину» с 15-ю набранными баллами с третьего места на седьмое, а нашего обидчика подняло в турнирной таблице первенства выше нас.

Теперь бобруйскому клубу предстоит сыграть на выезде с еще одним соседом по таблице и командой, лишенной очков – столичным «Лучом». Несмотря на то, что минчане начали турнир с «минус десяти» баллов, сейчас они идут практически вровень с бобруйчанами.

Семен Портовцев

Фото Владимира Шарникова