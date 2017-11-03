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Переходила дорогу в неположенном месте…

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Бобруйск, на улице Пушкина, автомобиль сбил женщинуНа улице Пушкина автомобиль сбил женщину.

ДТП случилось второго ноября, в 19.40. 52-летняя бобруйчанка в районе дома № 44 по улице Пушкина пересекала проезжую часть в не приспособленном для пешеходного перехода месте. И в результате угодила под колеса проезжавшего «Фольксвагена».

Пострадавшая с множественными переломами и черепно-мозговой травмой была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Бобруйской центральной больницы.

Госавтоинспекция проводит проверку дорожного инцидента. На данный момент известно, что 44-летний водитель находился за рулем трезвым, а пешеход не была обозначена светоотражающими элементами.

 

Василий Куликов

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Опаньки новость : теперь пешеходов без фликиров можно сбивать?
    Насколько я помню автомобиль — это средство повышенной опасности. Я никого не виню и не осуждаю, но не надо на горе семьи делать пример как НЕ надо переходить дорогу.
    Люди там всегда переходят дорогу. Пешеходный надо делать там где люди ходят, а не просто чтобы был.

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