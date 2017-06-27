Перекись водорода: 13 способов применения

Практически у каждого из нас дома есть перекись водорода. Но далеко не все знают о том, где её можно использовать. А ведь этот раствор имеет множество применений. Мы расскажем вам о том, от чего вы сможете без проблем избавиться при помощи перекиси водорода.

Плесень

Перекись водорода прекрасно борется с плесенью. К тому же она безопасна в использовании. Для удаления плесени залейте 3% раствор перекиси водорода в распылитель, обработайте заплесневевшую поверхность и оставьте на 10 минут. Таким способом можно избавиться от плесени на многих материалах: одежда, стены, полы, сантехника и другие предметы.

Неприятный запах в холодильнике

Чтобы избавиться от неприятных запахов и продезинфицировать холодильник, протрите полки перекисью водорода.

Загрязнение разделочных досок

На разделочной доске скапливается огромное количество бактерий. Чтобы избавиться от них, сполосните доску после использования и распылите на неё перекись.

Пестициды

Чтобы продлить свежесть фруктов и овощей, а также очистить их от пестицидов, добавьте 60 мл перекиси на 700 мл воды и замочите овощи и фрукты на 30 минут.

Пятна крови

От пятен крови и других органических пятен можно легко избавиться, если нанести на пятно перекись водорода, оставить на одну минуту, а затем смыть холодной водой.

Прыщи

Перекись воздействует на патогенные микроорганизмы, уничтожая их. Но раствор оказывает действие и на здоровую кожу, немного обжигая её. Поэтому лучше не использовать это средство в чистом виде. Добавьте пять капель 3% раствора перекиси водорода на 50 мл тоника для лица, и вы получите прекрасное средство от прыщей. Протирать лицо таким образом стоит не чаще двух раз в неделю.

Потемнение ногтей

Для того чтобы отбелить ногти в домашних условиях, вам понадобится пять чайных ложек 3% перекиси водорода и одна чайная ложка глицерина. Смешайте жидкости и нанесите полученный раствор на ногтевую пластину на десять минут. Глицерин необходимо добавлять, чтобы избежать раздражения кожи рук.

Потемнение зубной эмали

Чтобы добиться отбеливающего эффекта, сполосните рот раствором перекиси в течение 30 секунд. Однако не стоит забывать о том, что при высокой концентрации перекиси водорода может возникнуть раздражение слизистых. Поэтому перед полосканием растворяйте перекись в воде.

Стоматит

Полоскание рта перекисью водорода (разведённой с водой) – прекрасная профилактика стоматита. Это средство также поможет вам снять зубную боль.

Бактерии на зубной щётке

Чтобы защитить зубную щётку от бактерий, время от времени обрабатывайте её перекисью водорода.

Избыток ушной серы

Чтобы избавиться от избытка ушной серы вам понадобится несколько капель 3% раствора перекиси водорода и несколько капель оливкового масла. Смешайте жидкости, наклоните голову и закапайте средство в ухо. Подождите одну минуту.

Грибок стопы

Перекись водорода обладает прекрасными противогрибковыми свойствами. Возьмите равные части перекиси и воды, залейте их в распылитель и распылите на ноги. Оставьте до высыхания, затем сполосните водой. Это также хорошее профилактическое средство.

Инфекции ран

Пожалуй, самое распространённое средство, к которому мы прибегаем в домашних условиях при порезах – это перекись водорода. И не напрасно. Раствор перекиси водорода – прекрасный антисептик. Нанесение перекиси на рану очищает её от мёртвых тканей, приостанавливает кровотечение и предотвращает инфекции. Но не стоит обрабатывать рану перекисью несколько раз: многократное использование подавляет рост полезных бактерий, что замедляет процесс заживления.