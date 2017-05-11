Пенсионерку из Бобруйска судят за участие в мирных протестах

Мартовские акции протестов давно закончились, но судебный конвейер продолжает работать.

10 мая в Бобруйске начался суд над 65-летней Любовью Санкевич. Ей предъявлены обвинения за участие в несанкционированных массовых мероприятиях: протесте против Декрета №3 в нашем городе 12 марта, а также, якобы, за участие в акции 25 марта в Минске, приуроченной ко Дню Воли.

Административный процесс дважды прерывался в связи с рассмотрением ходатайств и жалоб, предъявленных обвиняемой. Решение по делу пенсионерки объявят 12-го мая, но уже сейчас можно констатировать, что в документах (милицейских рапортах и протоколах) есть много нестыковок, которые порой даже вызывали смех у присутствующих.

Это по окончании процесса подтвердила и юрист из Минска – Тамара Сергей. Лидеру гражданской инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» судьей Еленой Гормаш было отказано в возможности представлять интересы Санкевич в суде, но она присутствовала в ходе административного процесса.

Напомним, что в прошлом году бобруйскую активистку уже штрафовали за участие в антикоррупционных пикетах в Минске. Однако Любовь Михайловна решила не оплачивать государству штрафы за мирные протесты и не позволила описать свое имущество, поэтому судебные исполнители взыскивают деньги с женщины через ее пенсию.

Александр Богданович

Фото и видео Виктора Масаловича