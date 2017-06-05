Парад детских колясок. Бобруйский вариант

Участники конкурса собрались в городском парке культуры и отдыха. Там же прошли презентация колясок и награждение победителей.

Парад детских колясок прошёл в воскресенье, 4 июня. Семейный конкурс был приурочен к Международному дню защиты детей. Его уже во второй раз организует в Бобруйске центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова».

В 2016 году конкурс проходил в рамках семейного фестиваля «Счастье в детях». Тогда центральным моментом парада стало шествие с украшенными детскими колясками – от Свято-Никольского собора до городского парка. Шествие планировалось и в этом году, но незадолго до дня проведения конкурса место встречи участников было перенесено в парк.

Цель парада детских колясок, как заявляют организаторы, – поддержка традиций проведения семейного досуга, популяризация семейных ценностей и традиций, повышение престижа семьи, раскрытие творческого потенциала родителей.

Участники парад оценивались в номинациях:

– «Национальный колорит» – участвуют семьи с детьми в колясках, оформленных в национальных мотивах;

– «Техно-коляска» – коляска или велосипед в образе любого транспортного средства;

– «Коляска оригинального жанра» – коляски или велосипеды с креативным подходом в оформлении;

– «Коляска-сказка» – использование сказочных сюжетов в оформлении.

Как украсили коляски и велосипедики своих детей креативные бобруйские родители, смотрите в нашем фоторепортаже.

Марина Михневич