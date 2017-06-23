«Охота» на Любовь Санкевич продолжается

Сотрудники милиции вновь хотели задержать бобруйскую активистку.

Несмотря на то, что Любовь Санкевич поздно вечером 22 июня уже доставляли в УВД Бобруйского горисполкома, обвинив в нарушении проведения массовых мероприятий, сегодня, 23 июня, «по ее душу» вновь прибыли…

– Днем я вышла из здания отделения «Беларусбанка» по улице Интернациональной, как ко мне тут же подъехал милицейский микроавтобус, – сообщила нам Любовь Санкевич. – В этот момент я общалась по мобильному телефону с журналистом «Радыё Свабода». Из автомобиля вышел сотрудник, направился ко мне, и, не представляясь, заявил: «Поедем!» Я сразу спросила: «Куда?! В УВД? К Рудько (начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД – прим. авт.)?

Он – подтвердил. Тогда я в категоричной форме ответила, что без повестки и без своего адвоката никуда не поеду. При этом диалоге я продолжала оставаться на мобильной связи. Журналист, услышав, что меня хотят задержать, попросил передать трубку сотруднику милиции. Однако, как только милиционер услышал в трубке, что с ним «на проводе» пресса, тут же вернул мне телефон, сел в микроавтобус и уехал.

Сейчас юрист будет готовить мне очередную жалобу на действия «правоохранителей». Потому что милицейский беспредел в отношении меня продолжается. После вчерашнего ночного допроса в УВД у меня подскочило давление, я оказалась в больнице. От госпитализации я отказалась, однако, до сих пор, состояние моего здоровья не важное. И не успела я прийти в себя, как меня вновь пытаются зачем-то затащить в УВД! Это же бесчеловечно! Мне 66 лет, разве можно так над людьми издеваться?! Я что, рецидивистка и представляю опасность для общества?!

Напомним, бобруйчанка Любовь Санкевич является активисткой гражданской инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре», неоднократно участвовала в пикетах в центре Минска, чтобы привлечь внимание властей к нерешенным проблемам.

Василий Куликов