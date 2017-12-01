Отличились самые юные бобруйчане

Бобруйские дзюдоисты завоевали четыре награды на Гомельщине.

В минувший уикенд в Чечерске прошел VI открытый турнир по дзюдо памяти Василия Нестеровича среди юношей и девушек. Более трех сотен юных дзюдоистов 2003-08 гг. р. съехались на Гомельщину, чтобы поспорить за награды и призы мемориала.

Среди участников соревнований были и бобруйские дзюдоисты – учащиеся областной СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006», подопечные тренера Любови Клименок. Бобруйчане участвовали в состязаниях среди самых юных спортсменов (2007-08 гг. р.) и завоевали четыре медали.

«Золото» в весовой категории до 38 кг досталось Никите Тарабуеву. Еще две бронзовые награды принесли команде его тезки – Лавренов (до 29 кг) и Зайцев (до 32 кг). Аналогичного успеха добился Павел Черкас – в весе до 42 кг.

Семен Портовцев