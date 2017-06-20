От «мэрства» и от тюрьмы – не зарекайся…

В суде Бобруйского района и города Бобруйска 20-го июня началось рассмотрение дела бывшего председателя Бобруйского горисполкома Андрея Коваленко.

Напомним, Андрей Коваленко был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в получении взятки.

Бобруйский горисполком он возглавил по личному согласованию с А.Г. Лукашенко в августе 2014 года.

Ранее А. Коваленко руководил администрацией Октябрьского района города Могилева. А до этого, с 2008 по 2010 год, занимал должность первого заместителя председателя Бобруйского горисполкома (Д. Бонохова).

В зале суда, в одной клетке с экс-председателем Бобруйского горисполкома, находится второй обвиняемый по этому делу — Эльшад Ахундов, владелец кафе «Апшерон». Он обвиняется в посредничестве при получении взятки.

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Подробности – в следующей публикации на эту тему.