Осторожно! Телефонные мошенники!

В последнее время бобруйчанам начали звонить по телефону и представляться сотрудниками от «Белтелекома».

В частности, ими предлагается какой-то загадочный Интернет-тариф за 23 рубля. Скоростная передача данных до 100 мегабит. Пакет, чуть ли не из 60 цифровых телевизионных каналов. Скидки по акции до 30% и т. п.

Удивительно, но таинственный голос интересуется и социальным положением абонента. Угадывает действующий тарифный план собеседника…

Правда, такой наглый «допрос» бдительными гражданами решается опусканием трубки.

Неравнодушные же абоненты обратились на «Белтелеком» и поинтересовались определённым номером +375 17 388 78 86, откуда поступали звонки. Действительно ли он принадлежит их сотрудникам?

«Согласно проверенной базе данных, к служебным номерам, а также работникам предприятия связи, этот номер отношения не имеет. Более того, «обзваниванием» абонентов «связисты» не занимаются», – ответил дежурный оператор.

А вот, справочная служба телефонных номеров предоставлять какую-либо информацию о «загадочном» абоненте отказалась. Не имеют на это права.

Кстати, перезвонить этому абоненту тоже не получится – выдаётся сброс.

Между тем в поисковых системах Интернета в Беларуси этот набор цифр расценили как мошеннический. О нём неоднократно пишут на форумах глобальной Сети.

Люди жалуются, что им звонят, чуть ли не ежедневно, независимо от дня недели и времени суток… И, как оказывается, не только в Бобруйске…

Тимофей Христенко