Осторожно – к нам «идут» магнитные бури!

6 сентября на Солнце произошли самые мощные вспышки за 12 лет.

Случилось это из-за слияния двух групп пятен. Парадокс в том, что произошло это в минимум солнечной активности.

В ближайшие дни магнитные бури достигнут Земли. По интенсивности они имеют индекс G3. А по рентгеновской шкале – пятый из пяти возможных классов.

Вспышка на этот раз произошла на стороне Солнца, обращённой к Земле. Следовательно, геомагнитный шторм будет атаковать нас с предельной силой.

Метеочувствительным людям необходимо быть крайне осторожными к своему здоровью. Эта стихия, в основном, принесёт им изнеможение, сильную головная боль, проблемы с сердцем…

В связи с широким применением нанотехнологий, такого рода явление может нанести непоправимый вред компьютерной, спутниковой технике.

На широтах от 90° до 50° возможны полярные сияния. Однако произойдёт это «шоу» в то время, когда солнечная плазма встретится с магнитным полем земной атмосферы. А вот «наблюдатель» в это время должен оказаться в месте утренних или вечерних сумерек. При условии, что погода будет ясной.

Для справки. Бобруйск находится на 53-й широте. Полярное сияние в нашем регионе наблюдалось в октябре 2015 года.

Тимофей Христенко