Опрос: Партия Меркель уверенно лидирует за две недели до выборов

За две недели до выборов в бундестаг блок ХДС/ХСС опережает социал-демократов на 13 процентов. Рейтинг СДПГ застыл на отметке 24 процентов.

Партия действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнеры из баварского Христианско-социального союза (ХСС) за две недели до выборов в бундестаг опережают ближайших преследователей на 13 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Emnid, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag. Результаты опроса опубликованы в ночь на воскресенье, 10 сентября.

Блок ХДС/ХСС может рассчитывать на голоса 37 процентов избирателей, это на один процент меньше, чем неделей ранее. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не смогла улучшить показатели своей поддержки за минувшие семь дней – за нее готовы проголосовать 24 процента.

Все еще остается неясным, какая из партий сможет сформировать третью по величине фракцию в бундестаге. По 9 процентов в рамках опроса получили Левая партия и «Альтернатива для Германии». Рейтинг Свободной демократической партии (СвДП) и «Союза-90»/ «зеленых» находится на уровне 8 процентов.

Меркель опережает Шульца в личном рейтинге

Разрыв между показателями персонального рейтинга действующего канцлера Германии и кандидата от социал-демократов Мартина Шульца (Martin Schulz) за последнюю неделю сократился в общей сложности на 4 процента, но по-прежнему остается внушительным. Если бы выборы канцлера ФРГ были прямыми, то Меркель, по свежим данным, набрала бы 48 процентов голосов, Шульц – 27 процентов.

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