«Оно» вернулось. 27 лет спустя

7 сентября в белорусской прокат вышла лента Андреса Мускетти «Оно», ремейк экранизации одноименного романа Стивена Кинга двадцатисемилетней давности.

1989 год. В дождливом штате Мэн Джорджи Денбро во время прогулки теряет кораблик в водостоке. Внезапно там появляется Пеннивайз (Билл Скарсгард), «танцующий клоун», который приглашает Джорджи погостить в цирке.

Мальчик не соглашается, и странный человек в костюме клоуна утаскивает его в коллектор.

В городке Дерри начинают пропадать дети. Некоторые из них, объединившись в Клуб неудачников, решают разобраться в странных событиях, которые происходят каждые двадцать семь лет…

Сосредоточившись на истории семи подростков, которые решили уничтожить жуткое Оно, питающееся страхами и разочарованиями, авторы постарались уложить эклектичную историю, рассказанную Стивеном Кингом, в нечто цельное.

Хоррор-сцены – одна из сильнейших сторон новой экранизации: они зрелищны, остроумны, изобретательны. Удачный саундтрек делает их ещё более сочными. Скарсгард отыгрывает своего героя колоритно и харизматично. Правда, детские характеры несколько упрощены и гипертрофированы: острослов Ричи пошлит, затюканный Эдди утомляет, пацанка Беверли выглядит сомнительно, сын раввина Стэн бубнит Тору, Билл заикается, толстяк Бен трусит, а Майк страдает от неправильного цвета кожи.

Убрав из режиссёрского кресла Кэри Фукунаги, продюсеры лишили зрителей специфического «обряда инициации», описанного Кингом, но зато оставили за лентой рейтинг R.

Сценаристы учли важность криминальной истории Дерри для общего сюжета и умудрились вплести в канву фильма некоторые скелеты в шкафу и призраки прошлого.

Чего в «Оно» больше: хоррора или подростковой драмы – бобруйчане и гости нашего города смогут решить, посетив кинотеатр «Мир» в ближайшую неделю.

Ирена Рунге