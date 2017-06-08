Очередные торги по продаже стеклозавода «Елизово» провалились

Потенциальных покупателей вновь не нашлось…

На днях состоялись очередные торги по продаже имущественного комплекса стеклозавода «Елизово» (Осиповичский район).

Напомним, хозяйственный суд принял решение о ликвидации предприятия. Однако состоялось уже несколько аукционов, а потенциальных собственников до сих пор так и не нашлось.

Накануне торгов вероятный покупатель, представляющий один из торговых домов, пытался добиться снижения минимальной цены имущества (около 15 миллионов долларов) на 30%. Однако кредиторы навстречу ему не пошли…

К слову, в этом году стеклозавод работает прибыльно, и даже умудряется погашать часть текущих долгов. Однако их сумма настолько велика, что полностью рассчитаться с кредиторами просто нереально.

Ожидается, что в ближайшем будущем хозяйственный суд примет решение о продлении процедуры ликвидационного производства…

Василий Куликов