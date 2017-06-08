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Очередные торги по продаже стеклозавода «Елизово» провалились

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очередные торги, по продаже стеклозавода, "Елизово", Осиповичский район, потенциальных покупателей

Потенциальных покупателей вновь не нашлось…

На днях состоялись очередные торги по продаже имущественного комплекса стеклозавода «Елизово» (Осиповичский район).

Напомним, хозяйственный суд принял решение о ликвидации предприятия. Однако состоялось уже несколько аукционов, а потенциальных собственников до сих пор так и не нашлось.

Накануне торгов вероятный покупатель, представляющий один из торговых домов, пытался добиться снижения минимальной цены имущества (около 15 миллионов долларов) на 30%. Однако кредиторы навстречу ему не пошли…

К слову, в этом году стеклозавод работает прибыльно, и даже умудряется погашать часть текущих долгов. Однако их сумма настолько велика, что полностью рассчитаться с кредиторами просто нереально.

Ожидается, что в ближайшем будущем хозяйственный суд примет решение о продлении  процедуры ликвидационного производства…

 

Василий Куликов

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