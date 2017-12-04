Обладателями Премии «Народная марка» Беларуси стали два бобруйских предприятия

Самыми узнаваемыми и предпочитаемыми признали бренды «Красного Пищевика» и «Оазис Групп».

В Минске прошла церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка» Беларуси. По итогам конкурса определили лидеров рынка в области продовольственных, непродовольственных товаров и услуг – самых узнаваемых и предпочитаемых потребителями брендов.

Победители выявлялись путем заполнения анкет (всего их было получено 5 602) в СМИ и на официальном сайте Премии «Народная Марка».

В итоге в число победителей конкурса вошли бренды двух бобруйских предприятий. В номинации «Зефир» не оказалось равных торговой марке «Первый Бобруйский» (ОАО «Красный Пищевик», и в категориях «Сок» и «Сок для детей» лучшим признан бренд «Сочный» (СООО «Оазис Груп»).

Василий Куликов