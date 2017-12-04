Обе бобруйские команды – в четвертьфинале

«Союз-Энерго» и «Виктория» завоевали две путевки в 1/4 финала Кубка Беларуси по футзалу

В первые декабрьские дни в Гомеле состоялся групповой отборочный турнир Кубка Беларуси по футзалу. Бобруйск в городе над Сожем представляли «Союз-Энерго» и «Виктория». Им противостояли местный «БумПром» и мозырский «Монтажник».

Открыл групповой турнир вечером 1 декабря в гомельском Дворце игровых видов спорта матч между хозяевами и клубом «Союз-Энерго». Гости выиграли с минимальным перевесом – 3:2 (Славутин-2, Водоевич). «Виктория» также в упорнейшей борьбе одолела мозырян со счетом 4:3 (Каратченя, Кочергин, Саплин, Лось).

На следующий день в Гомеле состоялось «бобруйское дерби». Чемпионы страны сумели победить своих земляков с результатом 2:0 (Водоевич, Киселев) и, фактически, решили для себя задачу выхода в плей-офф турнира. «Виктории» же пришлось добывать вторую путевку в заключительном поединке с хозяевами турнира. И она это сделала блестяще, разгромив гомельчан – 6:1 (Каратченя-2, Кочергин, Саплин, Сорвин-2).

Последняя встреча для «Союза-Энерго» в турнирном плане ничего не значила. Это, а также – накопившаяся естественная усталость (бобруйчане проводили вторую встречу подряд), повлияли на итоговый минимальный проигрыш – 4:5 (Крук-2, Киселев, Дашкевич). Тем не менее, «энергетики» с первого места вышли в следующий этап, «Виктория» – вторая в отборочном турнире.

Семен Портовцев