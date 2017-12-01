Новый год вам в хату: в Бобруйске устанавливают елки

В Бобруйске на площади Ленина монтируют главную елку города. Металлическую конструкцию должны собрать в течение нескольких дней.
Кроме этого, символы Нового года установили и на территории предприятий Бобруйска. Так, в Ленинском районе – 11 елей, а в Первомайском – 22.
Все новогодние деревья будут участвовать в ежегодном городском конкурсе на лучшее оформление.
Что касается украшения самого города к главному зимнему празднику, то планируется обновить иллюминацию, а также задействовать брэнды города.
К примеру, скульптуры бобров приодеть в праздничные костюмы, памятник Шуре Балаганову принарядить по-новогоднему.
На главной площади может появится надпись: «Я люблю Бобруйск!»
Елена Широкая
Фото Елены Широкой
и Виктора Масаловича