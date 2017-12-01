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Новый год вам в хату: в Бобруйске устанавливают елки

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на главной площади, надпись, "Я люблю Бобруйск!", монтируют главную елку городаВ Бобруйске на площади Ленина монтируют главную елку города. Металлическую конструкцию должны собрать в течение нескольких дней.

на главной площади, надпись, "Я люблю Бобруйск!", монтируют главную елку города

Кроме этого, символы Нового года установили и на территории предприятий Бобруйска. Так, в Ленинском районе  – 11 елей, а в Первомайском – 22.

на главной площади, надпись, "Я люблю Бобруйск!", монтируют главную елку города

Все новогодние деревья будут участвовать в ежегодном городском конкурсе на лучшее оформление.

Что касается украшения самого города к главному зимнему празднику, то планируется обновить иллюминацию, а также задействовать брэнды города.

К примеру, скульптуры бобров приодеть в праздничные костюмы, памятник Шуре Балаганову принарядить по-новогоднему.

На главной площади может появится надпись: «Я люблю Бобруйск!»

 

Елена Широкая
Фото Елены Широкой
и Виктора Масаловича

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