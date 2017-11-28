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Незаконно пилили ельник… и «напилили» себе на крупный штраф

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незаконно пилили ельник, крупный штраф, возле деревни Мирадино, задержали "черных лесорубов"Возле деревни Мирадино задержали «черных лесорубов».

Сотрудники Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира на минувшей неделе вышли на «тропу войны» с браконьерами.

Вблизи деревни Мирадино были задержаны двое бобруйчан, спиливших без разрешения 16 елей в диаметре от 29 до 85 сантиметров общим объемом 40 кубометров.

незаконно пилили ельник, крупный штраф, возле деревни Мирадино, задержали "черных лесорубов"

Один из «черных дровосеков» работал на частной лесопилке, где он «позаимствовал» технику. Во время очередного приезда за добытой древесиной браконьеров и взяли с поличным госинспекторы.

За причиненный вред природе виновным придется выплатить крупную сумму, к которой добавится и штраф.

Впрочем, если бы мужчины заготавливали не сухостой, а живые ели, то тогда им грозила бы уголовная статья…

 

Василий Куликов

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