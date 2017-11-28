Незаконно пилили ельник… и «напилили» себе на крупный штраф

Возле деревни Мирадино задержали «черных лесорубов».

Сотрудники Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира на минувшей неделе вышли на «тропу войны» с браконьерами.

Вблизи деревни Мирадино были задержаны двое бобруйчан, спиливших без разрешения 16 елей в диаметре от 29 до 85 сантиметров общим объемом 40 кубометров.

Один из «черных дровосеков» работал на частной лесопилке, где он «позаимствовал» технику. Во время очередного приезда за добытой древесиной браконьеров и взяли с поличным госинспекторы.

За причиненный вред природе виновным придется выплатить крупную сумму, к которой добавится и штраф.

Впрочем, если бы мужчины заготавливали не сухостой, а живые ели, то тогда им грозила бы уголовная статья…

Василий Куликов