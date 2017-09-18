Нетрезвая бобруйчанка протаранила припаркованный автомобиль

ДТП случилось 16 сентября, в 3.15, на улице Орджоникидзе, возле дома № 6.

29-летняя женщина за рулем «БМВ» 2006 года выпуска, проявив невнимательность на дороге, врезалась в припаркованную «Ладу».

В результате столкновения ее спутник – 41-летний пассажир – получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица и ранил веко. Пострадавший госпитализирован в нейрохирургическое отделение Бобруйской центральной больницы.

Как показала экспертиза, водитель находилась в состоянии опьянения. К слову, за девять лет водительского стажа у нее не было зафиксировано ни одного нарушения правил дорожного движения…

Проверка по факту ДТП продолжается.

Василий Куликов