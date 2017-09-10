«Неспортивная» победа жителя Осипович на Минском полумарафоне

10 сентября в центре столицы прошло главное беговое событие страны – Минский полумарафон-2017.

Не обошлось без курьезов. Так, житель Осипович был объявлен победителем на дистанции 10,5 км спустя полчаса после начала забега. Но организаторы быстро разобрались, что «что-то тут не так»…

Как выяснилось, мужчина «срезал» одну из дистанций. Если бы он пробежал все расстояние, то его скорость должна была составить 350 метров в минуту.

До того, как ситуация прояснилась и «фантастический» результат аннулировали, осиповчанин успел поздравить в микрофон Минск с юбилеем и пожелал «Осиповичам тоже не хворать».

Честную победу на дистанции 10,5 км в итоге одержал житель Минска Павел Михнюк.

Отличилась на полумарафоне и бобруйчанка Татьяна Шабанова. В хорошем смысле. Она побелила на отрезке 5,5 км среди женщин.

Справка «БК»: Первый Минский полумарафон состоялся в 2013-м году. Этот опыт оказался удачным и событие стало традиционным. С тех пор, в каждый День города Минска на улицах столицы состязаются тысячи профессионалов и любителей бега.

Егор Коренищев