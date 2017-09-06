Неплательщиков алиментов найдут… по слюне

В этом году 35 одиноких бобруйчанок подали иски об установлении отцовства. В прошлом году было рассмотрено 51 подобное дело, из них 34 иска были удовлетворены.

Процедура становится всё проще благодаря переходу экспертов на новые технологии. Раньше для установления отцовства нужно было ехать в управление Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области в Могилев.

Там для исследования у матери, ребенка и предполагаемого отца брали образцы слюны и анализы крови. Позже такой тест стали брать в Бобруйске в межрайонном отделе Комитета судмедэкспертиз и пересылали его в лабораторию в Могилев.

А с июня в Могилеве стало возможным проведение генетических экспертиз по слюне и без присутствия отца и ребенка – для этого достаточно лишь взять их образцы. Хотя кровь теперь на анализ и не берётся, достоверность результатов не теряется. Услуги по такому установлению отцовства платные.

Подготовила Елена Широкая