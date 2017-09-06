Найденный в бобруйских лесах труп опознали

Оказалось, что это останки пропавшего год назад жителя нашего города.

39-летний бобруйчанин 12 августа 2016 года отправился за ягодами, сев в дизель-поезд «Жлобин – Рабкор». Домой он не вернулся, и его объявили в розыск. Поиски продолжились весной, но – безрезультатно.

В середине июля, возле деревни Глебова Рудня (Бобруйский район) на разложившийся труп наткнулся лесник. Визуально опознать его уже не представлялось возможным.

Чтобы установить личность погибшего, пришлось подключать столичных судебных экспертов. И вот только сейчас, после того, как у родителей пропавшего бобруйчанина взяли образцы ДНК, стало ясно, что останки принадлежат их сыну…

Предполагается, что мужчина заблудился в лесу. Однако лесной массив в окрестностях Глебовой Рудни со всех сторон пересекается железнодорожной и автомобильными дорогами, рекой, деревнями, и вопрос: почему он не сумел выбраться? – остается открытым…

Василий Куликов