Начался суд над бывшим председателем горисполкома

Дело Андрея Коваленко рассматривает Могилевский областной суд.

Бывшему главе Бобруйска было предъявлено обвинение по уголовным статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Покушение на преступление, то есть умышленное действие или бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».

Андрей Коваленко возглавлял Бобруйский горисполком с августа 2014 года.

По версии МВД, которое было озвучено в конце минувшего года, сразу после задержания чиновника, – являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, он на протяжении длительного времени получал от представителей субъектов хозяйствования и граждан крупные суммы денег в рублях и валюте.

Взятки передавались за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Василий Куликов