На Жлобинском металлургическом заводе горел цех…

В субботу на Жлобинском БМЗ вспыхнул пожар…

Сообщение об этом поступило в службу МЧС в 16.31. Первые подразделения спасателей прибыли через две минуты.

Горел сталепроволочный цех №1.

На тушение пожара были задействованы 15 единиц техники.

Чтобы потушить большую площадь, охваченную огнём, пожарным потребовался один час.

Огонь уничтожил помещения цеха: стены, кровлю, технологическое оборудование…

Пострадавших – нет.

В настоящее время выясняются причины происшествия. Подсчитываются убытки.

Производственные работы в повреждённом цеху сейчас восстановлены частично.

Белорусский металлургический завод является одним из «гигантов» беларуской промышленности. На предприятии трудятся около 11 тысяч человек.

Тимофей Христенко