На Жлобинском металлургическом заводе горел цех…

В субботу на Жлобинском БМЗ вспыхнул пожар…
Сообщение об этом поступило в службу МЧС в 16.31. Первые подразделения спасателей прибыли через две минуты.
Горел сталепроволочный цех №1.
На тушение пожара были задействованы 15 единиц техники.
Чтобы потушить большую площадь, охваченную огнём, пожарным потребовался один час.
Огонь уничтожил помещения цеха: стены, кровлю, технологическое оборудование…
Пострадавших – нет.
В настоящее время выясняются причины происшествия. Подсчитываются убытки.
Производственные работы в повреждённом цеху сейчас восстановлены частично.
Белорусский металлургический завод является одним из «гигантов» беларуской промышленности. На предприятии трудятся около 11 тысяч человек.
Тимофей Христенко