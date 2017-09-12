На улице Урицкого разбился мотоциклист

Бобруйчанин с тяжелыми травмами госпитализирован.
ДТП случилось 10 сентября, в 19.00, на улице Урицкого. Водитель автомобиля «Опель» на перекрестке улиц Пролетарская и Урицкая не уступил дорогу движущемуся мотоциклу «Хонда».
В результате столкновения 45-летний байкер получил тяжелые травмы.
Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение городской центральной больницы.
Оба водителя были трезвы.
Госавтоинспекция просит очевидцев дорожного инцидента позвонить по телефонам: 46-81-99, 71-55-55 или 102.
Напомним, несколько дней назад в реанимации скончался байкер, разбившийся 31 августа на «фандоковском» мосту.
Василий Куликов