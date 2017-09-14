На улице Сикорского сгорело три автомобиля

При пожаре никто не пострадал.

Инцидент произошел 12 сентября, около 23.50, в Бобруйске, на автостоянке по улице Сикорского.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, три легковых автомобиля пылали, их хозяев рядом не было.

В результате пожара в «Шкоде» (2014 год выпуска) уничтожен салон, повреждены двигатель, лакокрасочное покрытие и колеса. В «Фольксвагене» (1985 г. в.) сгорели два колеса, салон, фары, задние фонари, повреждены двигатель и лакокрасочное покрытие. И в «Ауди» (1996 г. в.) огонь повредил лакокрасочное покрытие, бампер, задний фонарь и фару.

Причина пожара устанавливается.

Василий Куликов