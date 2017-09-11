На улице Бахарова поезд сбил мужчину

Бобруйчанин от полученных травм скончался.

Трагедия произошла девятого сентября, около 20.20, на улице Бахарова. 46-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте прямо перед идущим поездом региональных линий «Жлобин – Рабкор». Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.

Пострадавшему, отрезало ногу и повредило внутренние органы. Примерно через час в реанимационном отделении Бобруйской центральной районной больницы он скончался…

По предварительной информации, мужчина был нетрезв.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и машинист поезда, назначены экспертизы.

Василий Куликов