На улице Бахарова поезд сбил мужчину

Бобруйчанин от полученных травм скончался.
Трагедия произошла девятого сентября, около 20.20, на улице Бахарова. 46-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте прямо перед идущим поездом региональных линий «Жлобин – Рабкор». Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.
Пострадавшему, отрезало ногу и повредило внутренние органы. Примерно через час в реанимационном отделении Бобруйской центральной районной больницы он скончался…
По предварительной информации, мужчина был нетрезв.
Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и машинист поезда, назначены экспертизы.
Василий Куликов