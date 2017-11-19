На улице Бахарова «Мерседес» сбил жителя Кировского района

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

ДТП случилось 16 ноября, в 21.10, в районе дома № 163/1 по улице Бахарова в Бобруйске.

37-летний житель деревни Шалаевка (Кировский район) переходил проезжую часть в неустановленном месте. А 52-летний водитель «Мерседеса» из Глуска его не заметил…

В результате столкновения пешеход получил тяжелые травмы. «Скорая» доставила его в реанимационное отделение Бобруйской центральной больницы. Там у него были диагностированы открытый многооскольчатый перелом обеих костей левой голени, закрытая травма грудной клетки, множественные переломы ребер, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Сотрудники ГАИ уточняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Уже известно, что световозвращающих элементов на одежде пострадавшего мужчины отсутствовали, а водитель был трезв.

Василий Куликов