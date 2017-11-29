На улице Батова столкнулись «Ауди» и «Форд»

Травмы получили четыре человека, в том числе – двухлетняя пассажирка.

Aвария произошла 28 ноября, около 21.35, возле дома № 1-а по улице Батова. 21-летний водитель «Ауди» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и «протаранил» «Форд».

В результате столкновения оба водителя и два пассажира (среди них была и двухлетняя девочка) получили различные телесные повреждения. Причем, чтобы освободить из поврежденного автомобиля водителя «Форда», понадобилась помощь спасателей.

Пострадавших госпитализировали в Бобруйскую центральную больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет Госавтоинспекция.

Василий Куликов