На учениях «Запад-2017» вертолет обстрелял зрителей

Два человека получили тяжелые ранения и находятся в больнице.

Инцидент случился 18 сентября на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом. Вертолет «Ка-52» случайно обстрелял зрителей российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Ракеты класса «воздух-земля» летели на цели, а когда оставалось метров 500, из-за сбоя произошел их самовольный запуск. Три снаряда попали в зону, где располагалась военная техника, а также парковка автомобилей.

От разлетевшихся осколков тяжело травмированы два человека, по не подтвержденной информации это – журналисты. Их доставили в госпиталь. Также сгорели два автомобиля.

В инциденте разбираются военные следователи.

Василий Куликов,

по сообщениям информационных агентств