На полигонах Беларуси начались масштабные военные учения

По официальной информации, в них примут участие 12 700 военнослужащих (подчеркиваем, – по официальной, – прим. редакции).

Учения «Запад-2017», стартовали 14 сентября, можно сказать, со скандала. Как сообщили на сайте Минобороны Российской федерации, подразделения Первой танковой армии России были подняты по тревоге в Подмосковье, и началась переброска боевых машин в Беларусь. А в Министерстве обороны Беларуси эту информацию сразу же опровергли. Возникает закономерный вопрос: зачем и кто из двух сторон вносит дезинформацию?

По мнению многих военных аналитиков, «Запад-2017» являются восстановлением советской традиции, когда страны Варшавского договора таким образом «учились» противостоять НАТО.

С 2009 года (обратим внимание – после российско-грузинской войны и возвращения в РФ имперской политики) Беларусь и Россия решили возобновить подобные учения. Их проводят раз в два года, поочередно на территории то одной, то другой страны, сделав пропуск лишь в 2015 году. Потенциальный враг хоть и не называется, но – подразумевается…

Особенность нынешних учений – изменение геополитической обстановки: Россия ведет активную гибридную войну с Украиной и вступила в фазу тактического и идейного противостояния с НАТО. А Беларусь, где сейчас проводятся постоянные переговоры по «донбасской проблеме», своим участием в учениях – фактически – выступила как союзник страны-агрессора.

Маневры «Запад-2017» пройдут на семи полигонах. По официальной информации, в них будут задействованы семь тысяч военнослужащих из Беларуси и три тысячи – из России. А также – 150 единиц артиллерии, реактивных систем залпового огня и около 40 самолетов и вертолетов.

Маловероятно, что с такими силами агрессия против соседних стран возможна. Однако, по мнению некоторых независимых аналитиков, реальная численность прибывших российских военных может составлять до ста тысяч человек. И такой крупный контингент вполне может быть использован для начала агрессии против Украины, стран Балтии или Польши.

Также существуют опасения, что непредсказуемый и агрессивный лидер России Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

Однако в Министерстве обороны Беларуси уверяют, что учения носят оборонительный характер, и обещают, что все российские военные до конца сентября покинут пределы страны…

Василий Куликов