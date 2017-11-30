На поле под Светлогорском нашли мертвого мужчину

По предварительной версии, смерть наступила от переохлаждения.

Несчастный случай произошел в ночь с 26 на 27 ноября, рядом с деревней Высокий Полк (Светлогорский район). Голого мужчину без признаков жизни утром 27 ноября обнаружил в поле местный житель.

На место обнаружения тела прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведенной экспертизы следов на месте происшествия, сотрудники установили, что мужчина шел один, у него была неуверенная походка, он хаотично передвигался по полю и несколько раз падал.

Вскоре удалось выяснить и личность погибшего. Им оказался 68-летний пенсионер из городского поселка Паричи. Мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками.

Судебные медики предварительной причиной смерти назвали переохлаждение.

Районный отдел Следственного комитета продолжает проверку по данному факту.

Василий Куликов