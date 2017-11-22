На одной сцене. Театральный эксперимент на городских улицах объединил актеров и зрителей

Современный театр давно уже вышел за рамки привычной сцены. История знает немало примеров, когда театральные представления разворачиваются на крышах, в пабах, в обычных квартирах, гаражах и на городских улицах.

Последний формат выбрали для себя участники творческой лаборатории, которая во время фестиваля национальной драматургии начала работу в театре им.Дунина-Марцинкевича.

Участникам спектакля-променада понадобилось всего три дня, чтобы написать тексты и отрепетировать постановку «ПроБобруйск», сценой для которой стал сам город, а зрителями – не только гости фестиваля, но и случайные прохожие.

Задумка была простой: привнести в спектакль не только интерактивный элемент, но и создать «эффект присутствия». То есть – сделать зрителей соучастниками всего происходящего, подчинить своей воле и вовлечь в авантюрную прогулку по городу.

К слову, интрига спектакля сохранялась до самого последнего момента, и даже директор театра Вероника Винель за десять минут до начала не могла с уверенностью сказать, что же ожидает публику.

Участвовать в эксперименте вместе с журналистами и театральными критиками вызвалось не менее 40 человек – аудитория для такого мероприятия огромная. И далеко не все зрители были готовы к тому, с чем им пришлось столкнуться.

Когда автобус выгрузил публику возле крепости и один из актеров предложил людям спуститься в ров, ко входу в редюит, в рядах театралов возникла легкая паника.

Месить грязь ногами и скользить по глине со снегом вниз с обрыва хотелось далеко не всем. Но спектакль есть спектакль, и через несколько минут зрители ровной шеренгой стояли вдоль стены (словно перед расстрелом) и слушали историю создания ледового дворца.

Попытки актеров перенести публику в 2008 год и убедить в том, что на дворе – май месяц, успехом не увенчались.

Молодежь веселилась, люди постарше недоумевали и отвлекались на то, что казалось им более интересным.

– Посмотри, какой кирпич хороший! – женщина глубоко бальзаковского возраста ткнула в бок свою убеленную сединами спутницу, указывая на кладку редюита. – В духовку бы такой, чтобы не подгорало!

Казалось бы, после такого монолога, ненароком подслушанного у стен бобруйской крепости, на театральном эксперименте можно было бы поставить жирный крест. Тем более что первый эпизод спектакля под открытым небом больше напоминал заурядную экскурсию.

Но нет! Пришлось еще прилично помесить грязь, чтобы убедиться: старания актеров, режиссера столичного Центра белорусской драматургии Александра Марченко, драматурга Виталия Королева и куратора проекта Анастасии Василеич не были напрасными.

А все потому, что они попытались рассказать историю – нет, не города – истории обычных людей, через призму их воспоминаний. И когда появились те самые точки соприкосновения, которые так важны в любом спектакле, когда зрители поняли, что истории героев во многом созвучны их собственным историям, стало очевидно – театральный променад удался.

О чем же говорили актеры? Их монологи, как призналась Анастасия Василевич, были написаны, что называется «на коленках», впопыхах.

Рассказ девушки, которая смогла найти опору в друге-гомосексуалисте, воспоминания о детстве, история самоубийства, рассказанная третьим лицом под брызги бенгальских огней…

Выходило так, что каждая остановка ассоциировалась с фрагментами чьей-то жизни.

Вероятность того, что именно эти истории будут всплывать в памяти участников прогулки, когда они вновь пройдут этой же дорогой, очень велика. Поэтому тем, кто побывал на спектакле, действительно повезло: у их появился кусочек «своего» Бобруйска, путешествие по которому порождает самые разнообразные эмоции – от недоумения и ностальгии по ценам в магазинах образца двадцатилетней давности – до легкой грусти.

Этот театральный эксперимент нов не только для Бобруйска, но и для Беларуси в целом. Границы между актерами и зрителями стерты, ощущение такое, что истории тебе рассказывают старые добрые друзья, с которыми давно сложились доверительные отношения.

– Публика, конечно, была к такому не готова, – резюмировала Анастасия Василевич и протянула половинку зефирки.

Бобруйские сладости, портативная колонка, из которой всю дорогу звучала музыка, бенгальские огни – вот весь реквизит спектакля, зрители которого получили не только необычный опыт, но и дипломы «за отвагу».

Действительно, решиться на такую авантюру могли только бобруйские театралы и бобруйские актеры – исключительно из природного любопытства и любви к искусству.

Мария Маслова

Фото Дмитрия Калинина