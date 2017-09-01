На мосту через Березину столкнулись мотоцикл и легковушка

Травмированного мотоциклиста увезла «скорая».

ДТП случилось 31 августа, в 20.15, на мосту через реку Березину (Георгиевский проспект). 32-летний мотоциклист на «Сузуки» въезжал в город, а двигавшийся вслед за ним автомобиль «БМВ», за рулем которого находился 22-летний бобруйчанин, «зацепил» его. В результате столкновения байк развалился буквально на части.

Мотоциклиста с множественными повреждениями «скорая» увезла в больницу. Водитель авто не пострадал.

По факту ДТП проходит проверка, назначены экспертизы. На данный момент известно лишь, что в крови водителей алкоголь не обнаружен.

Василий Куликов