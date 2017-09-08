На месте первого бобруйского «Евроопта» – «Бруснiчка»

В Бобруйске без громких презентаций и воздушных шариков открылся дискаунтер «Бруснiчка».

Новый магазин расположен на месте «старейшего» в городе «Евроопта» на улице Интернациональной.

Данная сеть является проектом «Евроопта» и позиционируется, как магазин с самыми низкими ценами. Так, в минских «Бруснiчках» если покупатель находит где-то в городе цену на определенный товар ниже, чем в сети, он может сообщить об этом и уже на следующий день в дискаунтерах выставят цену ниже, чем у конкурентов. Приживется ли такая практика в Бобруйске – пока неизвестно.

Корреспонденты «БК» побывали в новом магазине. Обратила на себя внимание поспешность, с которой его открывали. Внешняя отделка помещения ещё не завершена: у входа в торговый объект стоят строительные стремянки, мужчины в спецовках «Евроопта» выполняют работы на козырьке.

Ассортимент товаров выглядит достаточно скудным по сравнению с привычными бобруйчанам супер- и гипермаркетами разных торговых сетей. Возникает ощущение «машины времени» – попадания во времена дефицита, когда полки магазинов были заполнены рядами одинаковых товаров. Может, не успели подвезти товара?..

Цены, при этом, действительно низкие. Однако покупательского ажиотажа новая сеть пока не вызывает. Длинных вечерних очередей, которые можно наблюдать в других популярных торговых точках, здесь мы не наблюдали.

Стоит отметить, что вслед за названием сети, все объявления в магазине даются на беларусском языке. Ценники даны на русском.

Продуктовый магазин такого формата в бобруйске стал логичным продолжением масштабной тенденции вытеснения торговых объектов со средними и высокими ценами магазинами «секонд-хенд» и «всё по 2.50». Экономическое положение в стране ухудшается, и многие люди просто не могут позволить себе новые качественные вещи, дорогие импортные продукты, в целом – изобилие. Или хотя бы – подобие на него…

Егор Коренищев