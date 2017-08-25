На Кубани автобус рухнул в море

В результате трагедии погибло 16 человек, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

25 августа, около восьми часов утра, в районе поселка Волна Краснодарского края (Россия) автобус, везший с вахты 38 рабочих компании «Таманьнефтегаз», со строящегося пирса, (высота – четыре метра) рухнул в Черное море.

В результате трагедии погибло 16 человек. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии – их на вертолетах доставили в больницы. Среди них и 54-летний водитель, у которого переломаны ноги. Судьба пятерых человек остается неизвестной. Однако эти цифры могут быть неточными. По свидетельству некоторых очевидцев, автобус был переполнен, и в нем могло находиться около 60 человек.

На месте ЧП работают 20 водолазов МЧС, задействованы две мобильные водолазные установки. Автобус уже поднят краном.

Поисковые работы продолжаются.

По предварительной информации, причиной ДТП стал отказ тормозов. Водитель пытался остановить автобус при помощи коробки передач, однако ее разорвало на скорости. Транспорт врезался в бетонный отбойник, после чего рухнул в воду.

Василий Куликов,

по сообщениям информационных агентств