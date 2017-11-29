На дне – после первой половины кругового турнира

«Бобруйск» – «Металлург-2» Жлобин – 3:7 (1:2, 0:1, 2:4).

27 ноября на ледовой площадке «Бобруйск-Арены» состоялась повторная игра Открытого чемпионата Беларуси по хоккею с шайбой в высшей лиге. «Бобруйск» вновь принимал жлобинский «Металлург-2».

Крайне редко случается, чтобы второй матч завершился с таким же счетом, как и первый. Однако, на сей раз, произошло именно так. Тем не менее, несмотря на аналогичную арифметику, сценарий повторной встречи отличался разительно. Хозяева льда уже на четвертой минуте открыли счет, продолжив голевую серию из концовки воскресного поединка. Затем они продержались десять минут, после чего случился настоящий провал – четыре безответные шайбы, предопределившие исход матча.

На четвертой минуте заключительного игрового отрезка Пархимович один гол оквитал, но вскоре бобруйчане получили еще три шайбы кряду. После шестого пропущенного гола у «горожан» место Плахова в «рамке» занял Алихвер, но и тот не остался «сухим».

А последнее слово в этой встрече, как и первое, взял Алещик – 3:7 (Алещик, 4, 54, Пархимович, 44). Любопытно, что Владислав принял участие во всех трех взятиях ворот юных «металлургов».

После очередных двух поражений «Бобруйск» остается на последнем месте в турнирной таблице первенства в высшей лиге. У нашей команды имеется в активе шесть набранных очков после 26-ти сыгранных матчей…

Первая половина кругового турнира закончилась. После того, как команды сыграли со всеми соперниками, теперь они произведут обмен визитами в режиме спаренных поединков. И наши земляки в следующем туре пожалуют с ответным визитом к географическим соседям – в Жлобин.

Семен Портовцев

Фото Владимира Шарникова