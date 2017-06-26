На Бобруйск надвигается… жара

В ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение воздуха до +29 +31 градусов.

Жаркая погода будет сопровождаться неблагоприятными природными явлениями. Порывы ветра достигнут опасной скорости – 15 – 19 метров в секунду. Также под аккомпанемент гроз прольются мощные дожди.

Начиная с четверга, температура воздуха на протяжении всей оставшейся недели будет колебаться в районе +30 градусов. Между тем, ночью ожидается всего +13 +16.

Жара отступит под напором кратковременных ежедневных дождей лишь на следующей неделе.

Василий Куликов