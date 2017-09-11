Мужчину, подозреваемого в насилии над школьницей, задержали

36-летний бобруйчанин признал свою вину.

Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней были совершены на территории школы № 20 (ул. Лынькова, 23) 15 августа. Сотрудники криминальной милиции разработали фоторобот подозреваемого и пытались установить его личность.

Однако задержать предполагаемого насильника удалось благодаря бдительному сторожу школы, которая позвонила в милицию, и сообщила о мужчине, который в кустах демонстрирует свои интимные места.

Сотрудники уголовного розыска прибыли на территорию учебного учреждения, успев его задержать.

Сначала 36-летний бобруйчанин отрицал причастность к совершению действий сексуального характера в отношении школьницы. Однако затем сознался, признав свою вину.

Стоит отметить, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Василий Куликов