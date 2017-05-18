Музей в Сычково: уникальный офенрор, коллекция рушников и туалет на улице

Бобруйский районный историко-краеведческий музей не так знаком бобруйчанам, как городской. Да и расположен он не в самом удобном месте – в 5 километрах от Бобруйска, в деревне Сычково.

Накануне Международного дня музеев «Бобруйский курьер» выбрался посмотреть, как живёт «хранитель» истории района.

Как комната боевой славы стала музеем

Находится районный музей на улице Селезнёва в Сычково, напротив здания сельсовета. Если ехать со стороны Бобруйска, то нужно повернуть направо перед мемориальным комплексом «Курган Славы».

Впрочем, сейчас там есть указатель, поэтому можно не бояться пропустить нужный поворот. Добраться можно и на автобусе – он останавливается как раз на этом повороте.

Открылся сычковский музей в 1990 году. Назывался он тогда «Бобруйский районный музей Боевой и Трудовой Славы». Основой для экспозиции стала Комната боевой славы местного сельсовета.

Лишь в 2007 году районные власти признали, что советскую «боевую и трудовую славу» всё же стоит оставить в прошлом. Музей переименовали в Бобруйский районный историко-краеведческий.

Рекламный буклет музея сообщает нам, что «основная работа направлена на пропаганду исторического прошлого Бобруйщины, воспитание патриотизма и лучших гражданских качеств у подрастающего поколения».

О чём молчит экспозиция

Подъезжаем к музею. Свежевыкрашенное, ярко-жёлтое одноэтажное здание, ухоженные клумбы создают приятное впечатление.

Внутри музей встречает выставочным залом, из которого можно попасть на постоянную экспозицию. Всего выставочных залов в музее пять: три – с постоянной экспозицией, два – выставочных, – там экспозиция может меняться в течение года.

В залах ощутимо холодно, настолько, что приходится накинуть куртку.

Начинается экспозиция музея с древнейших времён. В витринах можно увидеть предметы, найденные во время археологических раскопок в Бобруйском районе. С железного века рассказ о прошлом Бобруйщины перепрыгивает сразу в 18-19 века – к истории графского рода Забелло, чьи представители проживали в д. Дурыничи (ныне Изюмово) под Бобруйском.

Целая стена в первом зале посвящена установлению советской власти в Бобруйском районе. Подписи к фотографиям рассказывают нам, как эти люди боролись за идеи коммунизма, создавали первые колхозы.

О сотнях репрессированных в это время бобруйчан – ни слова.

Далее экспозиция рассказывает про Платона Головача, писателя, уроженца деревни Побоковичи. О том, что его расстреляла советская власть, на стендах не вспоминается. Возможно, об этом расскажет экскурсовод.

Знакомит экспозиция и с другими известными выходцами Бобруйщины – Винцентом Дуниным-Марцинкевичем, Миколой Аврамчиком, Алесем Адамовичем.

«Культурный» быт музея – без воды и с туалетом на улице

Краеведческий музей в Беларуси невозможно представить себе без экспозиции о Второй мировой войне.

В Сычково этой теме отведён отдельный зал. Здесь под стеклом можно увидеть уникальный экспонат, которым гордится музей – офенрор – немецкий ручной противотанковый гранатомёт.

В зале этнографии выставлена действительно богатая коллекция традиционных предметов быта и рушников.

Стоит большой ткацкий станок.

В музее можно заказать экскурсию по экспозиции, а также на «Курган Славы». Кроме того, научный сотрудник проводит музейные занятия.

В первом выставочном зале стоит шкафчик с сувенирами. Но купить их сейчас нельзя из-за каких-то технических сложностей.

С бытовыми условиями в музее тоже непросто. Туалет находится на улице – это обычная деревянная будка с дыркой в полу. Руки после туалета помыть негде – вода к зданию не подведена. Ближайший колодец – в паре минут ходьбы.

Наше впечатление от музея – поменьше бы идеологии и советской истории, и было бы вполне интересно и познавательно.

Музей открыт шесть дней в неделю, с 8.30 до 17.00. Выходной – воскресенье.

Марина Михневич