Музей под открытым небом в Глуше: что хотели сделать и почему ничего не получилось

Музей под открытым небом в Глуше: что хотели сделать и почему ничего...

В начале 90-х годов на Бобруйщине должен был появиться скансен – музей народной архитектуры под открытым небом. Но некоторые постройки-экспонаты, перевезённые сюда для сохранения, были разрушены временем…

Как родилась идея Глушанского скансена

Музеи-скансены стали очень популярными в ХХ веке. Своё название они получили от шведского имения «Скансен», на основе которого в 1891 году Артур Хазелиус открыл первый в Европе музей под открытым небом. В таких музеях собираются образцы народной архитектуры, которым грозит разрушение в месте, где они были изначально построены.

Во второй половине ХХ века мода на скансены пришла и в Беларуси. В 1976 году был открыт этнографический музей под открытым небом «Строчицы» под Минском, куда свозили постройки – дома, хозяйственные здания, церкви – со всей Беларуси. Нечто подобное, только локального масштаба, хотели сделать и в Глуше.

Одним из авторов идеи создания музея-скансена на Бобруйщине был уроженец Глуши Владимир Овчинкин. В конце 80-х годов минувшего столетия он занимал пост председателя Бобруйского райисполкома. На музей под открытым небом его вдохновил скансен «Этар» в Габрово в Болгарии, где Владимир побывал во время отдыха. Экспонаты в «Этаре» – это 50 недвижимых объектов, среди которых – дома с мастерскими ремесленников, водяная мельница, лесопилка и многие другие.

В качестве площадки для будущего бобруйского скансена выбрали опушку на окраине Глуши, неподалёку от школы и на тот момент ещё действовавшего спортивного комплекса.

Главными целями, которые ставили себе создатели музея, были – показать особенности развития народной архитектуры района в различные исторические периоды. Кроме того, все объекты должны были быть аутентичными.

Музею предстояло сильно отличаться от традиционного, где экспонаты лежат за стеклом, а рядом стоят таблички «не трогать руками». Глушанский скансен должен был «жить». Все предметы, даже самые старые, должны были «работать» и использоваться для создания каких-либо орудий, сувениров.

Посетители могли бы увидеть, как гончар делает горшки, как кузнец выковывает что-то из раскалённого железа, или как столяр вырезает из дерева.

Как собирали экспонаты

Первым экспонатом музея стал так называемый «домик бедняка», который привезли из деревни Турки. Особенностью этого домика является то, что его не разбирали при перевозке, а перевозили целиком, для чего нанимали специальную технику в воинской части в городке Киселевичи.

«Мы взяли танковый тягач в Киселевичской дивизии, сняли только крышу, а сам дом привезли полностью, не повредив ни одного брёвнышка, оставив их так, как когда-то их положил одно на одно мастер», – рассказывал Владимир Овчинкин. Крышу «домика бедняка» накрывали соломой, которую специально для этого жали вручную, серпами.

Следующее здание – «дом ткача» – перевезли из д. Глуша. Его уже были вынуждены разобрать и заново собирать на музейной площадке.

Далее был «дом гончара», который привезли из д. Лужанец Гороховского сельсовета. В этом домике была сделана специальная печь для обжига гончарных изделий. Сегодня эта печь продолжает работать, и «дом гончара» – единственный из «экспонатов», который выполняет задуманную для него функцию – тут работает гончарный кружок «Глечики».

Одним из наиболее интересных экспонатов скансена стала ветряная мельница. На ней принцип местной аутентичности нарушился – привезли её из Клецкого района, потому что на Бобруйщине найти ветряную мельницу не получилось. Владимир Овчинкин утверждал, что внутри, на механизме, указан год, когда мельница была построена – последнее десятилетие ХІХ века. А на колесе мельницы большими буквами написано имя латиницей – Юзеф Базыль.

Ещё одним весьма интересным памятником было гумно, перевезённое из д. Побоковичи. К сожалению, сегодня мы его уже неувидим – здание не сохранилось.

Были ещё баня по-чёрному, кузня. Но долгое время за домиками никто не следил. А без присмотра, под воздействием различных погодных условий, они пришли в такое состояние, что оказалось проще их полностью снести.

Из д. Углы была перевезена старообрядческая церковь 1880-х годов постройки. Сегодня церковь действует как православная. Её освятили в честь Святого Понтелеймона. Судя по всему, нынешние хозяева церкви решили, что нет смысла поддерживать хотя бы видимость единого ансамбля того, что осталось от идеи скансена. Деревянный забор вокруг церкви не так давно снесли, и заменили на бетонный, который очень сильно диссонирует с окружением.

Что так и осталось в планах

Кроме вышеназванных зданий, планировалось ещё несколько, но эти планы так никогда и не были осуществлены. Так, была идея привезти из д. Покровка здание церковно-приходской школы, а также православную церковь из-под Климовичей.

По разным причинам это так и не удалось сделать.

Правда, церковь ХІХ века из-под Климовичей всё же попала на Бобруйщину. Сегодня она стоит на Луковой горе в Бобруйске, и входит в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

В центре музейной опушки, согласно задумке, должна была быть торговая площадь, которую хотели выложить брусчаткой.

Ещё хотели привезти почтовую станцию и корчму. Но здание корчмы не нашли. Тогда решили построить её по чертежам. Однако и эта идея не была воплощена. Почтовая станция осталась стоять под Глушей.

Помимо аутентичности формы, зданиям музея планировалось обеспечить аутентичность функции. То есть, мельница должна была молоть муку, пекарня – выпекать хлеб, в корчме расположилась бы небольшая гостиница, а ещё там планировалось подавать настоящий самогон. В кузне должны были ковать, и всё это должно было работать в присутствии посетителей.

Для наполнения домиков в глушанском скансене была собрана хорошая коллекция предметов народного быта, ручников, произведений народного искусства. Судьба многих из этих экспонатов неизвестна.

В 1991 году работа по созданию Глушанского скансена остановилась. Некоторые здания, оказавшись заброшенными, разрушились, другие – пришли в запустение.

Местные власти постоянно в своих планах затрагивали дальнейшее развитие скансена. Но слова продолжали оставаться словами. Сегодня состояние уцелевших построек поддерживается на уровне, чтобы они совсем не рухнули. О восстановлении их функции – речи уже не идёт. Ветряная мельница лишилась своих «крыльев». «Домик бедняка» в таком состоянии, что, кажется, большей бедности уже и не придумаешь.

Сегодня то, что осталось от идеи скансена, называется «Центр ремёсел». Правда, единственное ремесло, которое здесь можно увидеть – это гончарство, которое передаётся молодым поколениями мастерами на занятиях кружка «Глечики» под руководством Александра Орлова.

Вся площадка оживает на один день во время проведения районного фестиваля «Глушанский хуторок» в сентябре-октябре.

Марина Михневич