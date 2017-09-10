Могилевчанин предложил поставить памятник Лукашенко и его семье

Активист Независимого профсоюза РЭП Алексей Павловский из Могилёва предложил властям увековечить памятником участие семьи Лукашенко в субботниках и жатве.

Их помощь беларуской экономике он называет «историческими событиями и гражданским подвигом».

В поддержку такой инициативы за неполных полчаса подписались семнадцать могилевчан. Обращение Павловский направил в Могилевский и Минский горисполкомы, а также депутатам горсоветов Могилёва и Минска.

«Просим вас рассмотреть инициативу граждан по увековечению в памятнике или скульптурной композиции того, как наш всенародно избранный президент со своим малолетним сыном Николаем на республиканском субботнике тащили на своих плечах бревно без использования специальной техники, вопреки инструкции охраны труда, жертвуя своим здоровьем и жизнью ради процветания синеокой Беларуси», – написал Алексей Павловский в своем обращении.

В Минске профсоюзный активист предлагает поставить памятник у гимнастического комплекса, который помогали возводить на субботнике Лукашенко, а в Могилеве – на площадке перед львами, которыми украшен отремонтированный мост через Днепр.

По его мнению, памятники Александру Лукашенко станут привлекательными для туристов, что будет способствовать пополнению государственной казны, и, стало быть – беларуской экономике.

Алексей Павловский также не скрывает, что его инициатива – это попытка в ироничной форме показать, как граждане Беларуси воспринимают «рабочие подвиги» семьи Лукашенко.

Но на то, что предложенные им скульптурные композиции появится в Беларуси, активист все же не надеется…

Александр Кавалеров

(По сообщениям информационных агентств)

Фотоснимки – из интернета

