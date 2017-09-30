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Много милиции, мало зрителей, частушки и казаки. Как прошел сбор денег на детскую больницу

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29 сентября на площади Ленина благотворительный марафон по сбору средств на реконструкцию бобруйской детской больницы прошел с концертом, с массовыми гуляниями…

Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади ЛенинаНа завершающую часть марафона нас весь сентябрь звали по местному радио, со страниц местных газет и с рекламных баннеров, расклеенных по городу. Мы пришли, и вот, что мы увидели.

Гуляния проходили на пятачке возле памятника Ленину – участке улицы Пушкина, недавно ставшим пешеходным. Со всех сторон площадка, выделенная под празднества, была окружена милицией. Внутрь «загона» без досмотра сумочек и детских колясок не пускали.

ОМОН и милиция стояли на каждом выходе на площадь из прилегающих дворов, ходили между зрителями по самому «пятачку». Милиции было много. Непропорционально количеству гостей праздника и его масштабу. Создавалось впечатление, что входишь не на площадь, а в какое-то гетто.

Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина
Моя милиция — меня стережет? (1)
Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина
Моя милиция — меня стережет? И казаки теперь — тоже?
Моя милиция — меня стережет? ОМОН — первая линия «обороны»… Против народа?

На сцене, на которую пристально смотрел с постамента Владимир Ильич, попеременно выступали творческие коллективы и представители предприятий и организаций города.

«Так случается, что наши дети болеют. Это грустно, но, наверное, так нужно», – такими словами ведущая праздника пыталась воодушевить бобруйчан пожертвовать деньги на ремонт детской больницы.

Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина
Совет — «злостным» идеологам?

«Мне больно видеть, что дети выходят из больницы, не долечившись, что у них случаются осложнения. Но это не вина врачей, это наша с вами вина. Мы ведь знаем, какая старенькая у нас больница, – говорила Нонна Жуковец, тренер-преподаватель по борьбе дзюдо. – Загляните в свою душу. Давайте вместе соберем средства, чтобы наши дети получали хорошее лечение, чтобы анализы были правильными, потому что будут делаться на современном оборудовании». (Интересно, а сейчас что – анализы неправильные делают? – ред.)

Актёр бобруйского театра драмы и комедии им. В.Дунина-Марцинкевича Александр Парфенович высказал пожелание, чтобы после реконструкции в больнице появился актовый зал со сценой.

«Мы с театром часто играем в детской больнице благотворительные спектакли и утреники. Но всегда это было в фойе на лестничной площадке, – рассказал актёр. – Я надеюсь, что после реконструкции будет актовый зал, где мы будем с удовольствием играть для клиентов детской больницы. Мы с театром тоже подключились к марафону, поучаствовал каждый».

Участием в сборе средств каждого работника предприятия похвастались заместитель директора ОАО «Легпромразвитие» и мастер швейной фабрики «Славянка».

«Благодарю сотрудников нашей организации, которые активно откликнулись на сбор денег и тем самым проявили свою гражданскую позицию», – коротко выступил заместитель директора ОАО «Легпромразвитие».

«Хочу, чтобы пребывание детей в нашей больнице было комфортным, оборудование было современным, – выразила свои пожелания Елена Юрьева, мастер «Славянки», мама и бабушка. – Наше предприятие не могло остаться в стороне, каждый работник внёс хоть небольшую лепту» (Еще бы они сделали это добровольно, а не «добровольно-принудительно», как в советское время,  – прим. ред.).

По обеим сторонам от сцены стояли торговые ряды, стенды городских библиотек.

Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина
Поедим — вместе, а потом — к победам — вместе?
Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина
К нам приехал… к нам приехал… «наш» советский милиционер?..
Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина
Хэллоуин?

У подножья Владимира Ильича расположились палатки поликлиник, для которых уже стало традицией рекламировать свои платные услуги на городских праздниках. Можно было выпить чашку фиточая, кислородный коктейль, измерить давление, уровень сахара в крови и даже сделать узи щитовидной железы и пройти экспресс-тест на ВИЧ.

Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина
Выбор — небольшой…
Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина
«Заговор» — от нищеты, бедности и — «идеологических сомнений»?

И все это – под контролем милиции, стоящей по периметру: такой вот жизнерадостный «концлагерь».

По площадке по кругу ездил детский паровозик. Купив на него билетик, тем самым можно было пожертвовать на ремонт больницы – все собранные за день  с пассажиров средства пойдут именно на эту цель.

На сцене эстрадные коллективы сменялись фольклорными.

«Беларуская старонка славіцца абрусамі, бульбай, салам, самагонкай ды хлапцамі русымі!» – в форме частушек рассказывали о достопримечательностях Беларуси исполнительницы одного из коллективов.

«Што ж ты, дзеўка, робіш? Так усіх разгоніш! Адна застанешся, тады пасмяешся», – некоторые частушки пугали незавидной долей незамужней женщины.

Совсем рядом со сценой стояли бобруйские казаки. За всем этим… действом в толпе удовлетворенно наблюдал заместитель председателя бобруйского горисполкома Александр Маркачёв.

Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина

Бобруйск, как прошел сбор денег на детскую больницу, 29 сентября, на площади Ленина
И кто-то — такой молодой… И, видимо, — крах впереди…

С праздником, дорогие товарищи, – нищеты, безденежья, государственного позора…

 

Марина Михневич

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Бобруйская детская больница ( как и все дорогостоящие и нужные бобруйчанам мед-аппараты) стоит возле крепости в виде «Ледового»!….. Там же и наше будуШЧае и здароУе детей и всей нации….

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