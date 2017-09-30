Много милиции, мало зрителей, частушки и казаки. Как прошел сбор денег на детскую больницу

Много милиции, мало зрителей, частушки и казаки. Как прошел сбор денег на...

29 сентября на площади Ленина благотворительный марафон по сбору средств на реконструкцию бобруйской детской больницы прошел с концертом, с массовыми гуляниями…

На завершающую часть марафона нас весь сентябрь звали по местному радио, со страниц местных газет и с рекламных баннеров, расклеенных по городу. Мы пришли, и вот, что мы увидели.

Гуляния проходили на пятачке возле памятника Ленину – участке улицы Пушкина, недавно ставшим пешеходным. Со всех сторон площадка, выделенная под празднества, была окружена милицией. Внутрь «загона» без досмотра сумочек и детских колясок не пускали.

ОМОН и милиция стояли на каждом выходе на площадь из прилегающих дворов, ходили между зрителями по самому «пятачку». Милиции было много. Непропорционально количеству гостей праздника и его масштабу. Создавалось впечатление, что входишь не на площадь, а в какое-то гетто.

На сцене, на которую пристально смотрел с постамента Владимир Ильич, попеременно выступали творческие коллективы и представители предприятий и организаций города.

«Так случается, что наши дети болеют. Это грустно, но, наверное, так нужно», – такими словами ведущая праздника пыталась воодушевить бобруйчан пожертвовать деньги на ремонт детской больницы.

«Мне больно видеть, что дети выходят из больницы, не долечившись, что у них случаются осложнения. Но это не вина врачей, это наша с вами вина. Мы ведь знаем, какая старенькая у нас больница, – говорила Нонна Жуковец, тренер-преподаватель по борьбе дзюдо. – Загляните в свою душу. Давайте вместе соберем средства, чтобы наши дети получали хорошее лечение, чтобы анализы были правильными, потому что будут делаться на современном оборудовании». (Интересно, а сейчас что – анализы неправильные делают? – ред.)

Актёр бобруйского театра драмы и комедии им. В.Дунина-Марцинкевича Александр Парфенович высказал пожелание, чтобы после реконструкции в больнице появился актовый зал со сценой.

«Мы с театром часто играем в детской больнице благотворительные спектакли и утреники. Но всегда это было в фойе на лестничной площадке, – рассказал актёр. – Я надеюсь, что после реконструкции будет актовый зал, где мы будем с удовольствием играть для клиентов детской больницы. Мы с театром тоже подключились к марафону, поучаствовал каждый».

Участием в сборе средств каждого работника предприятия похвастались заместитель директора ОАО «Легпромразвитие» и мастер швейной фабрики «Славянка».

«Благодарю сотрудников нашей организации, которые активно откликнулись на сбор денег и тем самым проявили свою гражданскую позицию», – коротко выступил заместитель директора ОАО «Легпромразвитие».

«Хочу, чтобы пребывание детей в нашей больнице было комфортным, оборудование было современным, – выразила свои пожелания Елена Юрьева, мастер «Славянки», мама и бабушка. – Наше предприятие не могло остаться в стороне, каждый работник внёс хоть небольшую лепту» (Еще бы они сделали это добровольно, а не «добровольно-принудительно», как в советское время, – прим. ред.).

По обеим сторонам от сцены стояли торговые ряды, стенды городских библиотек.

У подножья Владимира Ильича расположились палатки поликлиник, для которых уже стало традицией рекламировать свои платные услуги на городских праздниках. Можно было выпить чашку фиточая, кислородный коктейль, измерить давление, уровень сахара в крови и даже сделать узи щитовидной железы и пройти экспресс-тест на ВИЧ.

И все это – под контролем милиции, стоящей по периметру: такой вот жизнерадостный «концлагерь».

По площадке по кругу ездил детский паровозик. Купив на него билетик, тем самым можно было пожертвовать на ремонт больницы – все собранные за день с пассажиров средства пойдут именно на эту цель.

На сцене эстрадные коллективы сменялись фольклорными.

«Беларуская старонка славіцца абрусамі, бульбай, салам, самагонкай ды хлапцамі русымі!» – в форме частушек рассказывали о достопримечательностях Беларуси исполнительницы одного из коллективов.

«Што ж ты, дзеўка, робіш? Так усіх разгоніш! Адна застанешся, тады пасмяешся», – некоторые частушки пугали незавидной долей незамужней женщины.

Совсем рядом со сценой стояли бобруйские казаки. За всем этим… действом в толпе удовлетворенно наблюдал заместитель председателя бобруйского горисполкома Александр Маркачёв.

С праздником, дорогие товарищи, – нищеты, безденежья, государственного позора…

Марина Михневич