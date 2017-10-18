Милиции можно всё?

17 октября в суде Бобруйского района и города Бобруйска рассматривалась жалоба правозащитника Олега Желнова на противоправные действия сотрудника милиции.

Об этой ситуации «БК» сообщал ранее. Начальник отдела охраны правопорядка Бобруйского УВД Сергей Рудько вечером 11 октября прибыл для составления протокола об административном правонарушении в детскую инфекционную больницу. Протокол за участие в пикете составлялся на гражданскую активистку Галину Лазареву, которая находилась в медучреждении со своим больным ребенком.

В тот же день по указанию Сергея Рудько был задержан правозащитник Олег Желнов, проходящий по делу Галины Лазаревой в качестве свидетеля. При задержании к нему применили физическую силу, а также был произведен личный обыск и изъятие имущества. Протоколы задержания, досмотра и обыска не составлялись.

В своей жалобе Олег Желнов просил признать действия должностного лица незаконными, принять меры по восстановлению его нарушенных прав и вернуть ему изъятое имущество.

Ведущая заседание судья Наталья Черепухо заявила, что поскольку протокол об административном задержании Олега Желнова не составлялся, то, следовательно, и самого задержания не было… На что правозащитник возразил, что задержание свидетеля вообще не предусмотрено законодательством…

Через десять минут судья вынес вердикт: жалоба была оставлена без удовлетворения, а действия органа, ведущего административный процесс, признаны законными и обоснованными.

Комментируя постановление судьи Натальи Черепухо, Олег Желнов назвал ряд нестыковок. В частности, судья сослалась на пункты ПИКоАП, которые применимы исключительно к лицам, в отношении которых ведется административный процесс, но никак – не к свидетелям.

После заседания у здания суда произошел инцидент. Охраняющий помещение сотрудник милиции подошел к журналистам и активистам, которые снимали комментарии Олега Желнова на камеру с требованием прекратить видеосъемку. На вопрос, является ли территория у здания суда «режимным объектом», а также на просьбу сослаться на соответствующие нормы закона, запрещающие вести видеосъемку, милиционер заявил, что он «не является юридической консультацией». А напоследок пригрозил, что если фото или видео с его участием появятся в СМИ или соцсетях, «виновные будут привлечены к ответственности». Вот такое у нас «правовое государство», и вот такие у нас «правоведы в погонах» и в «мантиях»…

Егор Коренищев