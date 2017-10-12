Милицейская «акция» в детской больнице

Вечером 11-го октября, приблизительно в 20 часов, бобруйским правозащитникам позвонила член Независимого профсоюза РЭП Галина Лазарева, многодетная мать, находящая с годовалым ребенком на лечении в инфекционном отделении больницы (ее ребенок тяжело болен бронхитом).

Галина сообщила, что, несмотря на позднее время, к ним в отделение явился подполковник (по его словам) местной милиции Сергей Рудько и, «потребовав» себе отдельное помещение, учинил Галине допрос «под протокол».

Больной ребёнок все это время находился у Галины на руках. Но милиционера, «слугу народа», это нисколько не смущало.

«Преступление» Лазаревой состояло в том, что седьмого октября, во Всемирный День действий за достойный труд, она и еще несколько человек раздавали на улице прохожим бюллетени Независимого профсоюза РЭП.

Несколько активистов прибыли в больницу и застали там именно ту картину, которую Лазарева описала по телефону. Галина держала на руках кашляющего, плачущего ребенка; подполковник Рудько задавал ей вопросы…

Гражданин Рудько представиться и предъявить служебное удостоверение коллегам Галины категорически отказался, заявив, что его форма говорит сама за себя (хоть форма «молчала») и стал силой выставить посетителей из медицинского помещения, в коридор.

Эти силовые манипуляции офицера транслировались в сети интернет в прямом эфире, так как у «выталкиваемых» были включены смартфоны.

Затем подполковник вызвал служебный автомобиль с группой «силовой подмоги», не забыв при этом предупредить Галину, что завтра он придёт снова и продолжит с ней «прерванную работу».

Один из правозащитников, Олег Желнов, прибывшей «подмогой» был задержан. После некоторых формальностей он был отпущен домой.

Когда материал готовился к печати, стало известно, что в милицию (к тому же Сергею Рудько) вызывают и лидера профсоюза РЭП в Бобруйске Галину Смирнову. Видимо, тоже для составления протокола за мероприятие в День борьбы за достойный труд. Сергей Рудько назначил Галине Смирновой «свидание» 12 октября, в 16.00.

«Бобруйский курьер» будет следить за развитием событий.

Александр Кавалеров