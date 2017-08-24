«Международная амнистия» признала бобруйского узника политзаключенным

Правозащитная организация считает, что все обвинения против Дмитрия Полиенко нарушают свободу слова и собраний.

Сейчас активист отбывает наказание в бобруйской исправительной колонии № 2, где должен пробыть до октября 2018 года.

Дмитрия Полиенко осудили 12 октября 2016 года по статьям УК «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов» и «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера». Вердикт суда: два года лишения свободы с отсрочкой исполнения на два года.

Однако после участия Дмитрия Полиенко в велопробеге «Критическая масса», прошедшем 29 апреля минувшего года и остановленного милицией, суд Заводского района Минска за нарушение условий отсрочки наказания отправил его в бобруйскую исправительную колонию № 2.

Сначала узником совести Дмитрия Полиенко объявили белорусские правозащитные организации, потребовав освобождения активиста. По их убеждению, оба обвинения – насилие в отношении сотрудника ГАИ и распространение порнографии – остались недоказанными.

И вот теперь политзаключенным его признала международная правозащитная организация «Amnesty International». В своем сообщении она заявила, что «все обвинения против Дмитрия Полиенко вытекают из мирного осуществления им своих прав на свободу слова и мирных собраний», и что активист «стал жертвой преследования со стороны властей из-за его мирной деятельности».

«Amnesty International» призвала белорусские власти немедленно освободить Дмитрия Полиенко.

Василий Куликов