Между Беларусью и Россией отменят роуминг?

Отмену роуминга между Беларусью и Россией собираются рассмотреть на заседании Совмина Союзного государства.

Такую информацию озвучил 22 ноября в Москве госсекретарь СГ Григорий Рапота.

Странам пришла идея перенять опыт у Евросоюза.

Проект закона этой идеи был внесён в Госдуму Российской Федерации ещё 10 июня. В документе указано, что безроуминговая мобильная связь между двумя государствами должна быть введена с 1 января 2018 года. К документу прилагается пояснение, что РБ и РФ являются партнёрами в экономике, политике и социальной сфере. Поэтому есть необходимость в ликвидации «роуминговых волокит».

Между тем на рынке связи отслеживается непростая конкурентная экономическая ситуация.

Поэтому пока непонятно, будет ли утверждён этот документ между странами СГ.

Тимофей Христенко