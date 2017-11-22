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Между Беларусью и Россией отменят роуминг?

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между Беларусью и Россией отменят роуминг, такую информацию, госсекретарь Григорий РапотаОтмену роуминга между Беларусью и Россией собираются рассмотреть на заседании Совмина Союзного государства.

Такую информацию озвучил 22 ноября в Москве госсекретарь СГ Григорий Рапота.

Странам пришла идея перенять опыт у Евросоюза.

Проект закона этой идеи был внесён в Госдуму Российской Федерации ещё 10 июня. В документе указано, что безроуминговая мобильная связь между двумя государствами должна быть введена с 1 января 2018 года. К документу прилагается пояснение, что РБ и РФ являются партнёрами в экономике, политике и социальной сфере. Поэтому есть необходимость в ликвидации «роуминговых волокит».

Между тем на рынке связи отслеживается непростая конкурентная экономическая ситуация.

Поэтому пока непонятно, будет ли утверждён этот документ между странами СГ.

 

Тимофей Христенко

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